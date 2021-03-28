شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. حمدى فتحى يعانده الحظ فى القلعة الحمراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن حمدى فتحى لاعب النادى الأهلى الحظ يعانده فى ظل الإصابة التى لحقت به مؤخرا وتبعده عن اللعب لمدة من 6 إلى 8 أسابيع، بعدما عاد الصيف الماضى من إصابة الصليبى وتألق مع القلعة الحمراء.

ويعانى فريق النادى الأهلى من افتقاد اللاعب حمدى فتحى صاحب الخبرات فى خط الوسط ، خاصة أن الأهلى مرتبط بمواجهات قوية على الصعيد المحلى والأفريقى.

ويفقد النادى الأهلى اللاعب حمدى فتحى فى عدة مباريات وهى النصر بكأس مصر، ومباراتى القمة أمام الزمالك في الدورى، وسموحة وإنبى والمصرى والجونة وغزل المحلة والاتحاد السكندرى، بجانب مباراتى المريخ السودانى وسيمبا التنزانى بدوري أبطال أفريقيا، ومباراتى الذهاب والإياب للدور ربع النهائى لدوري الأبطال حال تأهل المارد الأحمر لها.

وكشف أحمد أبو عبلة، طبيب فريق الأهلي، أن حمدى فتحي، لاعب الفريق، تعرض للإصابة مرتين؛ الأولى كسر شرخى في الجزء العلوى من عظام يده، والثانية كدمه في الكوع التي لحقت به خلال مشاركته مع منتخب مصر أمام كينيا فى التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية، ولا تحتاج إلى تدخل جراحى، ويحتاج من 6 إلى 8 أسابيع للعلاج.

ويرصد ”الخليج 365” لقطات للاعب حمدى فتحى فى الصور التالية