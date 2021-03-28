شكرا لقرائتكم خبر عن قصة هدف.. أحمد بلال يسجل في خماسية مصر أمام كينيا في دورة حوض النيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح أحمد بلال، مهاجم منتخب مصر والأهلى السابق، في تسجيل هدف للفراعنة فى شباك منتخب كينيا، ضمن 5 أهداف، انتهي بها اللقاء الذي جمع الفريقين في دورة حوض النيل الودية فى 15 يناير 2011، وانتهى بفوز مصر بنتيجة 5/1.

أحمد بلال كان أحد أبرز هدافى الأهلى منذ تصعيده من فرق الناشئين إلى الفريق الأول، تميز بلال برد فعل سريع جدًّا أمام مرمى الخصوم وإجادة التعامل مع الكرة مهاريًّا، كما كانت له موهبة خاصة فى إحراز الأهداف، سواء بالقدم أو بالرأس.

بدأ بلال رحلته من الشرقية ثم انضم لأشبال الأهلى، ومنها عرفته جماهير الكرة بعد قيادته لهجوم منتخب مصر خلال مونديال الشباب الذى أقيم في مصر 1999 تحت قيادة الدكتور محمد على، وكانت هذه بداية نجوميته التى استطاع بعدها أن ينافس بقوة ليحجز مكانه فى هجوم النادى الأهلي، خاصة مع الفرصة الذهبية التي منحها له المدير الفنى البرتغالى مانويل جوزيه فى القسم الثانى من موسم 2001–2002.

شكل بلال ثلاثيًّا مرعبًا مع زميليه السابقين فى الأهلى خالد بيبو ورضا شحاتة فى تلك الفترة، وكانت أهداف الثلاثى عنوان انتصارات الأهلى.