شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته اليوم بعد 24 ساعة راحة استعدادا للمريخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق الأهلي تدريباته اليوم الأحد، استعدادا لمباراته ضد المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا بعد الراحة السلبية التي حصل عليها الفريق الأحمر أمس السبت ضمن البرنامج المعد من قبل الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين لمباراته ضد المريخ السوداني.

واكتفى فريق الأهلي بخوض تجربة ودية وحيدة أمام فريق الشباب يوم الخميس الماضي؛ لتجهيز جميع اللاعبين، فيما اكتفى اللاعبين بأداء ‏تدريبات استشفائية في مران السبت الماضي على ملعب التتش ؛ للتخلص من ‏الإجهاد العضلي.‏

وكلف مجلس إدارة الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، خالد الدرندلي، ‏أمين الصندوق، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في رحلة السودان المقرر لها يوم 31 ‏مارس الجاري لمواجهة المريخ.‏

ويعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق قبل مران اليوم لمناقشة عدة أمور خاصة بالفريق. ويناقش موسيماني مع عبد الحفيظ ترتيبات رحلة الأهلي للسودان لمواجهة المريخ ببطولة دوري أبطال أفريقيا واستعداد الفريق لهذه المباراة المرتقبة.

وحدد الجهاز الفني للأهلي 31 مارس الجاري موعداً للسفر إلى السودان، لمواجهة المريخ يوم 3 أبريل المقبل ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويترأس بعثة الأهلي في السودان خالد الدرندلي أمين صندوق النادي بعد تكليفه من قبل مجلس الإدارة برئاسة البعثة فى الاجتماع الأخير للمجلس.