رونالدو يعلق على لقطته المثيرة للجدل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

علَّق النجم كريستيانو رونالدو قائد المنتخب البرتغالي على تصرفه المثير للجدل في مواجهة منتخب بلاده أمام صربيا، في التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وكان رونالدو قام برمي شارة القيادة أثناء مغادرته الملعب غاضبا بعد عدم احتساب هدف صحيح له في الوقت المحتسب بدلا من الضائع من مباراة وصربيا التي انتهت بالتعادل (2-2).

وكتب النجم البرتغالي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد المباراة: "كوني قائد المنتخب البرتغالي هو أحد أعظم الإنجازات ودواعي الفخر في حياتي".

وأضاف: "أنا أعطي وسأظل أبذل قصارى جهدي دائمًا من أجل بلدي، وهذا الأمر لن يتغير أبدًا، لكن هناك لحظات صعبة علينا التغلب عليها، خاصة عندما نشعر بأن أمة بأكملها تتضرر".

وأتم صاحب الـ36 عاما قائلا: "الرؤوس مرفوعة ولنواجه التحدي التالي! هيا يا برتغال".

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