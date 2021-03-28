شحاته: الوقت قد لا يسعف بواليا.. ولو كنت مدربا للأهلي لقدمنا كرة أفضل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال رضا شحاته المدير الفني لفريق الجونة، إن والتر بواليا لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي يعاني من الضغوطات، مضيفًا أنه لو كان مدربًا للفريق الأحمر لقدم عروضا أفضل.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس"، قال شحاته: "لو كنت مدربا للأهلي لقدمنا كرة أفضل، ولو أتيح لي استعارة لاعبين من الأهلي لاخترت الثنائي أكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام".

وعن والتر بواليا، قال: "بواليا لاعب كبير للغاية، لديه إمكانيات مميزة، لكنه يعاني من الضغوط".

وتابع: "أزمة بواليا تكمن في كيفية دخوله في المباريات مع الفريق، أرى أنه كان من الأفضل أن يحصل على وقت قصير في المباريات خلال فترته الأولى، وبالتدريج يشارك في الـ90 دقيقة".

وأتم: "إهداره للفرص زاد عليه الضغوط، وبشكل عام اللاعبين الأفارقة يحتاجون لبعض الوقت للتعود على مكان جديد، قد لا يسعفه الوقت لكن في النهاية هو لاعب كبير وإمكانياته مميزة".