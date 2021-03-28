مواعيد مباريات الأحد.. تصفيات كأس العالم وأمم إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع عدد من المباريات في تصفيات كأس العالم 2022 بقطر وتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون.

ويستعرض الخليج 365 في السطور التالية جدول أبرز مواعيد مباريات اليوم الأحد:

تصفيات كأس العالم:

15:00.. كازاخستان وفرنسا.

18:00.. جورجيا وإسبانيا.

18:00.. ألبانيا وإنجلترا.

20:45.. رومانيا وألمانيا.

20:45.. بلغاريا وإيطاليا.

تصفيات كأس الأمم الإفريقية:

15:00.. ناميبيا وغينيا.

15:00.. تنزانيا وليبيا.

15:00.. تونس وغينيا الإستوائية.

18:00.. السودان وجنوب إفريقيا.

18:00.. غانا وساو توميه وبرينسيب