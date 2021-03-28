أحمد سمير: لا أعرض نفسي على الأهلي.. ولم يتواصل معي أي مسئول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد أحمد سمير لاعب طلائع الجيش، أنه لم يعرض نفسه للانضمام إلى الأهلي، نافيا تواصل أي مسئول معه.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس2"، قال سمير: "لا أعرض نفسي على النادي الأهلي، وإذا لم أنتقل إليه لن أغضب".

وتابع: "لكن عندما يسألني البعض عن رغبتي أقول إنني أتمنى اللعب بقميص الأهلي".

وبسؤاله عما إذا كان تواصل معه أي مسئول داخل النادي، أجاب: "لا لم يحدث أن تواصل معي أي مسئول داخل النادي الأهلي، لكن البعض قال لي إن بيتسو موسيماني (مدرب الأهلي) ولجنة الكرة يتابعاني".

وعما إذا كان وقع على رغبة للانتقال إلى النادي الأهلي، رد: "لا لم يحدث".

وعن إنهاء مسيرته داخل نادي الزمالك، قال: "لا.. ليس من أحلامي في الوقت الحالي".

وواصل: "عندما رحلت عن الزمالك كان عمري 16 عاما، وجودي داخل النادي كأني لست موجودا، لم أكن ألعب مباريات بشكل مستمر، وكان يتم قيدي في القائمة الثانية".

وأكمل: "شعرت بالملل ورحلت وانتقلت إلى صفوف الداخلية، وخلال مباراة ضد الزمالك سألني مدرب الفريق الأبيض (إنت مشيت؟) فقلت له ضاحكا (لا بالعب في الفرقتين.. شوط هنا وشوط هنا)".

وأتم: "لم أندم على فترة اللعب لنادي الزمالك، وليس لدي أي مشكلة مع جماهيره".

جدير بالذكر أن أحمد سمير من ناشئي نادي الزمالك، ولعب لناديي الإسماعيلي والمصري على سبيل الإعارة، قبل رحيله إلى وادي دجلة ومنها إلى الاتحاد السكندري ثم طلائع الجيش.