كريم شحاتة: مجالس الزمالك تتوارث الأزمات المالية.. والجماهير سبب "دلع" اللاعبين

ياسر رشاد - القاهرة - أكد كريم حسن شحاتة، مدير الكرة بنادي النجوم، أن الوضع داخل الزمالك غير جيد، مشيراً إلى أن مجالس إدارات القلعة البيضاء تتوارث الأزمات المالية.

قال كريم خلال حواره ببرنامج الماتش، الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت، عبر قناة صدى البلد: "وضع طبيعي

أن تكون الأمور المالية غير مستقرة لتغيير الإدارة، الزمالك لديه أزمات مالية يتوارثها كل مجلس يدير الفريق".

وأكمل: "متى يقف لاعبو الزمالك بجانب الفريق في هذه الظروف عندما يعاني، يجب أن يكون

لهم دور كبير، النادي قدم لهم ملايين وشهرة واللعب لمنتخب مصر".

وتابع: "جماهير الزمالك سبب دلع اللاعبين بسبب التغني بشكل مبالغ فيه مثلما فعلوا مع إمام عاشور بعدما سجل هدفين قالو إنه أعظم لاعبي العالم، ومستواه انخفض بشكل مفاجئ بعد ذلك".

وأتم: "لن يستمر مع الزمالك، الفوارق المالية بين اللاعبين تسبب كارثة داخل الفريق".