مدحت عبدالهادي: سيف الجزيري أخبرنا بأن مسئولي النادي قالوا له "يمكنك المشاركة مع الزمالك في أفريقيا"

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مدحت عبدالهادي، المدرب العام السابق بنادي الزمالك، عن حديث سيف الدين الجزيري مهاجم الفريق مع الجهاز الفني بعد انضمامه للقلعة البيضاء.

قال عبدالهادي، خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار، "نمت وصحيت" لقيت مروان حمدي وسيف الجزيري في الملعب".

وأضاف: "سيف الجزيري أخبرنا بأن مسئولي النادي قالوا له "يمكنك

المشاركة مع الزمالك في أفريقيا" .

واستكمل: "أحد أفراد إدارة الزمالك رشح لباتشيكو التعاقد مع مروان حمدي عقب رحيل مصطفى محمد".

وأتم: "لو كان هناك فرصة لمشاركة سيف الجزيري مع الزمالك في أفريقيا كان سيضيف للفريق بشكل كبير جدًا".