النني يكشف كواليس عدم مشاركته أمام كينيا

الشارقة - اميمة ياسر - كشف الإعلامي إبراهيم فايق عن تفاصيل مكالمة هاتفية مع محمد النني نجم منتخب مصر وآرسنال الإنجليزي.

وقال فايق خلال تصريحاته في برنامج جمهور الثالثة المذاع عبر فضائية اون تايم سبورتس ٢، إنه لم يتمرد نهائياََ على منتخب مصر ولم يعترض على قرارات المدير الفني نهائياََ.

وأضاف فايق أن، النني أكد له أن البدري قبل المباراة أخطره هو والسولية بعدم الدفع بهما بشكل أساسي في المباراة ولم يكن عنده مشكلة.

وأكمل: النني كان في المران بين شوطي المباراة وتوجه له أنيس الشعلالي مدرب احمال المنتخب وقال له اذهب لغرفة خلع الملابس لكابتن البدري.

وأشار النني الى أن البدري وجه اللاعبين على مقاعد البدلاء باجراء احماءات، فقام خمس لاعبين ولكن وجه لي الشعلالي الكلام فاستجبت في لحظة وشاركتهم في الإحماءات دون تردد.

وتابع النني: البدري شرح لي وجهة نظره في عدم الدفع بي في المباراة رغم اصابة حمدي فتحي، ونزول السولية من قبل اصابة حمدي، ولكن الدفع بعمر جابر جعلني اتعجب.

واستمر النني: شعرت بحزن شديد بعد عدم مشاركتي، ولكن هذه وجهة نظر البدري ولم اعترض نهائياََ، والبدري له وجهة نظر، لكن تم وضعي في موقف محرج.