مدحت عبد الهادي يكشف أسباب أزمة لاعبي الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

قال مدحت عبد الهادي، مدرب نادي الزمالك السابق، إنه كان يتمنى أن يستمر محمد أوناجم مع الزمالك.

وأضاف مدحت عبد الهادي في تصريحات تلفزيونية: "أسامة فيصل يحتاج للصبر عليه داخل الزمالك، أو الخروج للإعارة خارج النادي، هو مهاجم مميز لكنه يحتاج للوقت، وما أضاف بشكل كبير لمصطفي محمد "الإعارات".

وأكمل: "لو كان هناك فرصة لمشاركة سيف الجزيري مع الزمالك في إفريقيا كان سيضيف للفريق بشكل كبير جدًا".



وتابع: "باتشيكو طلب عودة حميد أحداد ورزاق سيسيه من الإعارة قبل عودته".

وأوضح: "أهلي جدة وأحد الأندية الكبري في مصر تحدثوا مع الونش خلال الفترة الأخيرة".

واختتم مدحت عبد الهادي تصريحاته قائلًا: "واقعة تسريب عقود لاعبي الزمالك كانت بداية الأزمة بين اللاعبين".