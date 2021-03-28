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مدحت عبد الهادي يكشف أسباب أزمة لاعبي الزمالك

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الشارقة - اميمة ياسر -  

قال مدحت عبد الهادي، مدرب نادي الزمالك السابق، إنه كان يتمنى أن يستمر محمد أوناجم مع الزمالك.

وأضاف مدحت عبد الهادي في تصريحات تلفزيونية: "أسامة فيصل يحتاج للصبر عليه داخل الزمالك، أو الخروج للإعارة خارج النادي، هو مهاجم مميز لكنه يحتاج للوقت، وما أضاف بشكل كبير لمصطفي محمد "الإعارات".

وأكمل: "لو كان هناك فرصة لمشاركة سيف الجزيري مع الزمالك في إفريقيا كان سيضيف للفريق بشكل كبير جدًا".
 

وتابع: "باتشيكو طلب عودة حميد أحداد ورزاق سيسيه من الإعارة قبل عودته".

وأوضح: "أهلي جدة وأحد الأندية الكبري في مصر تحدثوا مع الونش خلال الفترة الأخيرة".

واختتم مدحت عبد الهادي تصريحاته قائلًا: "واقعة تسريب عقود لاعبي الزمالك كانت بداية الأزمة بين اللاعبين".

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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