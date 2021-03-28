مدحت عبد الهادي يكشف أسباب أزمة لاعبي الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -
قال مدحت عبد الهادي، مدرب نادي الزمالك السابق، إنه كان يتمنى أن يستمر محمد أوناجم مع الزمالك.
وأضاف مدحت عبد الهادي في تصريحات تلفزيونية: "أسامة فيصل يحتاج للصبر عليه داخل الزمالك، أو الخروج للإعارة خارج النادي، هو مهاجم مميز لكنه يحتاج للوقت، وما أضاف بشكل كبير لمصطفي محمد "الإعارات".
وأكمل: "لو كان هناك فرصة لمشاركة سيف الجزيري مع الزمالك في إفريقيا كان سيضيف للفريق بشكل كبير جدًا".
وتابع: "باتشيكو طلب عودة حميد أحداد ورزاق سيسيه من الإعارة قبل عودته".
وأوضح: "أهلي جدة وأحد الأندية الكبري في مصر تحدثوا مع الونش خلال الفترة الأخيرة".
واختتم مدحت عبد الهادي تصريحاته قائلًا: "واقعة تسريب عقود لاعبي الزمالك كانت بداية الأزمة بين اللاعبين".