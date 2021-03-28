شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يؤجل ملف التجديد لزيزو وبن شرقي وجمعة بسبب المستحقات وساسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادي الزمالك، تأجيل ملف تجديد عقود الثلاثى أشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو وعبد الله جمعة، حيث تم تحديد أولويات المرحلة الحالية، لترتيب الأوضاع وتم وضع صرف مستحقات كافة اللاعبين في مقدمة الأولويات لدي المجلس الأبيض.

ووضع مجلس الزمالك، تجديد عقد فرجاني ساسي، في مقدمة الأولويات نظرا لانتهاء بنهاية الموسم الحالي، لذا لا يوجد مجال للتأجيل، ويجب حسم الملف سريعا، بينما يمكن تأجيل ملف التجديد للثلاثى بن شرقي وزيزو وجمعة، خاصة أن عقودهم تنتهى بنهاية الموسم المقبل، وبالتالي لا يزال هناك مزيد من الوقت للتفاوض معهم وتوقيع عقود جديدة.

من ناحية أخري، كشف مصدر مسئول داخل نادى الزمالك حقيقة رحيل المغربى أشرف بن شرقي، صانع ألعاب الفريق، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، بعد نهاية الموسم الكروى الحالي، بعدما ترددت أنباء قوية عن اقتراب اللاعب من الرحيل ورفضه تجديد عقده مع القلعة البيضاء فى الوقت الحالي.

وقال المصدر الزملكاوى، إن عقد أشرف بن شرقى مع الزمالك ينتهى بنهاية الموسم المقبل، وبالتالى اللاعب مستمر مع الفريق لمدة عام ونصف قبل انتهاء التعاقد، وليس منطقيا طرح هذا التساؤل فى الوقت الحالى بوسائل الإعلام، الحديث عن رحيله من عدمه لأن العقد لا يزال سارياً ولا يوجد سبب للتعجل فى تجديده.

وأضاف المصدر، أن الزمالك بالتأكيد يتمسك باستمرار أشرف بن شرقى مثله مثل باقى العناصر الأساسية بالفريق، ولكن لم يتم فتح ملف تجديد عقده فى الوقت الحالي، مؤكدا أن هذا ليس منطقيا، خاصة مع عدم توافر السيولة المالية اللازمة لحسم هذا الملف فى ذلك التوقيت، وهو أمر معروف للجميع ولا توجد أسرار فيه.

فيما أكد المستشار هشام إبرهيم نائب رئيس اللجنة الثلاثية التي تتولى إدارة نادي الزمالك أنه تم صرف 2 مليون جنيه لفريق كرة اليد بالنادي عبارة عن مستحقات اللاعبين حتى شهر فبراير .