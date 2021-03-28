شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا ينتظم في تدريبات الأهلي الجماعية بعد العودة من السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفني للأهلي، على عودة محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر للانتظام في التدريبات الجماعية بعد العودة من رحلة السودان، عقب مواجهة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا، في المباراة التي ستقام على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة الخرطوم، بعد انتهاء العقوبة الموقعة على اللاعب.

وسبق وقرر الجهاز الفني للأهلي تغريم محمود كهربا 200 ألف جنيه وإيقافه عن المشاركة في المباريات لمدة شهر بعد تصرفه غير اللائق تجاه بيتسو موسيماني المدير الفني داخل غرفة ملابس اللاعبين، بعد مباراة فريقه ضد طلائع الجيش ضمن منافسات الدوري.

ويواصل محمود كهربا تدريباته المنفردة في صالة الجيم وتحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالقلعة الحمراء، انتظارا للعفو عنه من قبل موسيماني، بعدما أبدى اللاعب مرونة في تقبل العقوبة والالتزام بقرار الجهاز الفني.