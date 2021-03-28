شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو جمال يفتح صفحة جديدة من التألق مع الطلائع على وعد حسام البدرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر عمرو جمال مهاجم الأهلى المعار لطلائع الجيش بشكل متميز ولافت للنظر خلال استعدادات فريقه لعودة بطولة الدوري الممتاز ، حيث شارك الغزال فى كل المباريات الودية التى لعبها الطلائع كما نجح فى تسجيل هدف فى ودية انبى الأخيرة ليواصل مسلسل التألق لتنفيذ حلمه بالعودة لتشكيلة الفراعنة لاسيما أن حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر كان قريباً من ضمه بالمعسكر الحالى بعد تسجيله 6 أهداف وصنع 3 آخرين في 14 مباراة مع فريقه .

وحرص عبد الحميد بسيونى على مساندة الثنائى عمرو جمال وأحمد سمير هدافى الفريق بعد خروجهما من حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام البدرى فى مباراتى كينيا وجزر القمر بالتصفيات الأفريقية رغم تألقهما الشديد هذا الموسم.

وتحدث مدرب الطلائع مع الثنائى هاتفياً لدعمهما معنوياً ومطالبتهما بمواصلة التألق مع الفريق قائلا "خطوة المنتخب جاية جاية المهم محدش يفقد طموحه ويستمر فى التألق".

ورفض عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، خوض فريقه مباريات ودية جديدة مكتفياً بالمواجهات الأربعة التى لعبها الفريق خلال فترة توقف الدوري خوفاً من الإصابات أو الإجهاد قبل مواجهة المصرى البورسعيدى، المقرر لها السابعة مساء السبت 3 أبريل المقبل باستاد الإسكندرية فى الجولة السابعة عشر لمسابقة الدورى العام.

وقرر عبد الحميد بسيونى منح لاعبيه راحة من التدريبات يومى السبت والاحد لالتقاط الأنفاس عقب الانتهاء من ودية إنبى التى أقيمت عصر الجمعة، وخاض الطلائع مباراتين وديتين مع الإنتاج الحربى وسموحة الأربعاء الماضى بتشكيلين مختلفين خسر أمام الانتاج الحربى بثلاثية دون رد وفاز على سموجة بثلاثية دون رد. وحقق فريق طلائع الجيش، بقيادة عبد الحميد بسيونى، فوزاً على نظيره سيراميكا بهدفين مقابل هدف فى المباراة الودية التى جمعت الفريقين الأحد الماضى باستاد جهاز الرياضة العسكرى، فى إطار استعدادات الفريقين لاستئناف مباريات مسابقة الدورى العام، سجل هدفى الطلائع أحمد سمير وعبد الرحمن زولا، وسجل هدف سيراميكا رجب عمران.

واطمأن الجهاز الفنى لطلائع الجيش على جاهزية محمد ناصف الظهير الأيسر للفريق بعد مشاركته فى ودية سيراميكا، وحرص عبد الحميد بسيونى المدير الفنى للطلائع على إشراك أكبر عدد من لاعبيه لتجهيزهم فنياً لعودة الدورى، وتعافى محمد ناصف من إصابة شد فى العضلة الخلفية ولكن الجهاز الفنى فضل عدم الاستعجال والدفع به فى مباراة الإسماعيلى لمنحه فرصة أطول للتأهيل، على أن تكون فترة توقف الدورى فرصة كافية لتجهيزه للعودة للتشكيلة الأساسية للفريق.

وحذر عبد الحميد بسيونى، المدير الفنى لطلائع الجيش، لاعبى فريقه من زيادة الوزن خلال فترة توقف الدورى بسبب الأجندة الدولية، مشدداً على أنه سوف يخضع الفريق لقياسات وزن كل فترة للحفاظ على لياقتهم البدنية قبل استئناف مباريات الدوري، ويستعد الطلائع لمواجهة المصرى البورسعيدى