شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يكلف عبد المقصود بملف الناشئين المرشحين للفريق الأول بالزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الفرنسي كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، تكليف أحمد عبد المقصود، مدرب الفريق، بملف متابعة الناشئين بالزمالك، نظرا لتوليه تدريب فريق الشباب في وقت سابق، قبل سفره إلى السعودية لخوض تجربة تدريبية هناك، انتهت الجمعة الماضي، بقيادته فريق الصقر السعودي للصعود لدوري القسم الثاني للمرة الأولي في تاريخه، قبل حضوره للقاهرة منذ ساعات للانضمام لجهاز كارتيرون.

وطلب كارتيرون من عبد المقصود، تجهيز ملف كامل يشمل كافة اللاعبين الناشئين المميزين داخل الزمالك، مع وضع الأولويات للمراكز التي تحتاج لتدعيم فوري، حيث يرغب المدرب الفرنسي في الاعتماد بنسبة كبيرة على الناشئين لتكوين فريق قوي، بالموسم الجديد، مع الصفقات المنتظر إبرامها في الصيف المقبل.

ويرتبط أحمد عبد المقصود بعلاقة وطيدة مع الفرنسى باتريس كارتيرون، نظرا للعلاقة التي جمعت الثنائي أثناء تولي المدرب الفرنسي تدريب التعاون السعودي، حيث كانت ملاعب الأخير تستضيف تدريبات فريق الصقر الذى يتولى عبد المقصود تدريبه لتنشأ علاقة بين الثنائي، ويطلب كارتيرون انضمامه لجهازه الفني بعد عودته للقلعة البيضاء.

وبدأ أحمد عبد المقصود مهام عمله بالزمالك، بداية من مران الأمس، بعدما وصل إلى القاهرة فجرا، عقب انتهاء مهمته كمديرًا فنيًا لفريق الصقر السعودى، ونجاحه قبل الرحيل فى قيادة الفريق للتأهل لدورى الدرجة الثانية لأول مرة فى تاريخ النادى.