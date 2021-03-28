شكرا لقرائتكم خبر عن دوليو بيراميدز يمنعنون الفريق من المواجهات الودية فى فترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض الأرجنتينى رودلفو أروابارينا المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، إقامة مباريات ودية للفريق خلال فترة التوقف الدولى، واكتفى المدير الفني بخوض تدريباته الجماعية بشكل منتظم لحين مواجهة الرجاء المغربى في المباراة المقرر لها في السادسة مساء يوم 4 أبريل المقبل، بتوقيت القاهرة، على ملعب مركب محمد الخامس بمدينة كازبلانكا المغربية، وهى المباراة التي ستشهد قوة وندية بين الفريقين لما يمتلكانه من إمكانيات ورغبة حقيقية في التتويج باللقب هذا الموسم.

وجاء سبب رفض أروابارينا خوض مواجهات ودية في الوقت الحالي قبل لقاء الرجاء، بسبب غيب 10 لاعبين لانضمامهم لمنتخبات بلادهم، وهو الأمر الذى سيؤدى لعدم الجدوى من المباريات الودية، وانضم للمنتخب الوطنى من صفوف بيراميدز 5 لاعبين، هم عمر جابر ومحمد فاروق وإسلام عيس، وعلى جبر، وأحمد أيمن منصور، مع المنتخب الأول.

كما انضم كل من أسامة جلال وإبراهيم عادل لصفوف منتخب مصر الأولمبى، الذي يستعد لخوض غمار أولمبياد طوكيو الصيف المقبل، وعلى صعيد المحترفين انضم الغانى جون أنطوى لمنتخب بلاده، وانضم إريك تراورى لمنتخب بوركينا فاسو، وانضم عبده لومالا لمنتخب أوغندا.

ويعود فريق بيراميدز اليوم، الأحد، لخوض تدريباته الجماعية على ملعب الدفاع الجوى، بعد الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون لمدة 48 ساعة، حيث منح أروابارينا الفريق راحة لمدة يومى الجمعة والسبت، في إطار خطة إراحة اللاعبين في ظل ضغط المباريات الذى شهده الفريق في الفترة الماضية وكذلك الفترة المقبلة.