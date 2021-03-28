شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يشكو رمضان صبحي لـ«فيفا» ويوقع عقوبة مالية جديدة على كهربا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجهز النادي الأهلي تقديم شكوى للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» خلال الفترة المقبلة للحصول على حق رعاية رمضان صبحي الذي انتقل إلى صفوف بيراميدز خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وقال الإعلامي سيف زاهر، خلال تصريحات متلفزة، أن الأهلي يجهز شكوى للاتحاد الدولي «فيفا» للحصول على حق رعايته في رمضان صبحي.

وأكد زاهر أن النادي الأهلي قرر خصم ثلثي مكافأة بطولة كأس العالم للأندية التى أقيمت في قطر، لكل من محمود كهربا، وحسين الشحات، على خلفية أزمتهما في بطولة كأس العالم للأندية واختراقهما الإجراءات الاحترازية المطبقة في البطولة العالمية.

ومن المقرر أن يطير الأهلي الأربعاء المقبل إلى السودان لمواجهة المريخ السبت المقبل ضمن الجولة قبل الأخير من دوري مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا، فضلا عن أنه من المفترض أن يخضع كل من أيمن أشرف وحمدي فتحي لفحوصات طبية جديدة صباح اليوم الأحد.

أكد الإنجليزي لي كلارك المدير الفني للمريخ السوداني، أنه سيخوض مواجهة الأهلي المصري في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بحثا عن الفوز فقط.

وأضاف كلارك، في تصريحاته المتفلزة مساء السبت، أن صعوبة وأهمية المواجهة جعلته يدخل في معسكر مبكر لتجهيز اللاعبين على أمل حصد النقاط الـ6 المتبقية في دور المجموعات، رغم صعوبة ذلك أمام فريق كبير بحجم الأهلي الذي يمتلك تاريخا كبيرا في القارة السمراء، ونبحث عن إحداث مشاكل في الدفاعات الحمراء، والمريخ كان له أسلوب مختلف في آخر مباراتين أمام سيمبا التنزاني.

ويحتل المريخ المركز الأخير في المجموعة الأولى بدوري الأبطال برصيد نقطة وحيدة من التعادل مع سيمبا بينما يحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط. ويلتقي الأهلي مع مضيفه المريخ يوم 3 أبريل المقبل.