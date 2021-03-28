شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك اليوم.. بدء اختبارات الناشئين بجميع المحافظات الأسبوع المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد جمال عبدالحميد المشرف العام على قطاع الناشئين بنادي الزمالك أنه تم التنسيق مع طارق يحيى رئيس القطاع وذلك لفتح باب الاختبارات للناشئين بمحافظات مصر الأسبوع المقبل.

وأضاف عبدالحميد في تصريحات خاصة للموقع الرسمي لنادي الزمالك أنه سيتم تحديد مواعيد لاختبارات الناشئين بمختلف الأعمار السنية في المحافظات وذلك لانتقاء أفضل العناصر وضمها لقطاع الناشئين بالنادي.

كما أشار عبدالحميد إلى أن هذه الاختبارات تأتي في إطار توسيق قاعدة الاختيار وجلب أفضل عناصر لقطاع الناشئين والذي سيقوم بدوره لتوريد اللاعبين للفريق الأول في الأعوام المقبلة وكذلك تسويق العناصر المميزة من الناشئين بما يضمن توفير موارد مالية للقطاع.