شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الشافى يقترب من تشكيل الزمالك أمام مولودية الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقترب محمد عبد الشافي ظهير أيسر الزمالك، من المشاركة في التشكيلة الأساسية، لمباراة مولودية الجزائر، بعد تألقه الملفت في التدريبات الجماعية وحصوله على إشادة كبيرة من الفرنسي كارتيرون، خاصة فيما يخص اللياقة البدنية بعدما نجح في الفوز بقياسات السرعة والتفوق على باقي زملائه، مما دفع كارتيرون للتفكير في وجوده بالتشكيل الأساسي، لاستغلال خبراته الكروية الكبيرة.

ويلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر، يوم السبت المقبل، في العاصمة الجزائرية بملعب 5 يوليه، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، في لقاء مصيري لضرورة تحقيق الأبيض للفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.

وجاء دخول عبد الشافي اهتمامات كارتيرون للتواجد في تشكيلة مباراة مولودية الجزائر بعد تألقه اللافت للأنظار في التدريبات الجماعية ووصوله لفورمة جيدة من الناحية البدنية وهو ما أتضح في المران خلال سباق الجري مع زملائه وغيرها من التدريبات البدنية التي يضعها الجهاز الفني بشكل يومي، ليضع شيفو اسمه بقوة ضمن المرشحين للمشاركة في لقاء المولودية خاصة مع امتلاكه خبرات كبيرة يحتاجها الفريق في المباراة المقبلة لضرورة تحقيق الفوز خارج الديار.

وشهدت قائمة الزمالك لمباراة الترجي التونسي الأخيرة بالجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا ظهور محمد عبدالشافي لأول مرة منذ إصابته بكسر فى الترقوة أمام الأهلى فى 22 أغسطس من العام الماضى بالجولة 21 من الدوري الممتاز للموسم الماضي، ليعود وقتها بعد غياب دام 204 أيام وكذلك بعد تعرضه لإصابة فى غضروف الركبة أثناء التدريبات، حيث تعرض عبدالشافي للإصابة بكسر في الترقوة، وكان يقود الزمالك وقتها المدير الفني الحالي باتريس كارتيرون، حيث جاءت عودته أيضا للمباريات مع نفس المدرب.