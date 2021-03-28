شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يصرف بدل سكن للفرنسى كارتيرون قبل مواجهة مولودية الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرف مسئولو نادي الزمالك، بدل سكن الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي، خلال الساعات القليلة الماضية، حيث يرغب المجلس الأبيض في توفير مناخ جيد للمدرب، للتركيز في المباريات المقبلة.

ويلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر، يوم السبت المقبل، في العاصمة الجزائرية بملعب 5 يوليه، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، في لقاء مصيري لضرورة تحقيق الأبيض للفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.

من ناحية أخري، كشف أحد أعضاء اللجنة التنفيذية بنادى الزمالك، عن مصير منصب مدير الكرة بالجهاز المعاون للفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق الكروى الأول بالقلعة البيضاء، خاصة بعدما رفض أسامة نبيه المدرب العام، الجمع بين منصبه ومنصب مدير الكرة فى وقت واحد.

وأوضح عضو اللجنة التنفيذية، إن كارتيرون يرفض وجود مديرًا للكرة فى جهازه المعاون، بعدما رفضه أسامة نبيه، حيث يكتفى الخواجة الفرنسى بالأفراد الموجودون فى جهازه الذى يضم أسامة نبيه المدرب العام، وأحمد عبد المقصود الذى سينضم اليوم فى منصب المدرب، مع مدرب الأحمال ومساعده، ومدرب حراس المرمى.

تابع عضو اللجنة حديثه، معلقُا على الأنباء التى ترددت حول التفاوض مع أحمد رمزى نجم الزمالك السابق، من أجل تولى منصب مدير الكرة بالزمالك، قائلاً: "أحمد رمزي مستقر بالكويت ولا اعتقد حتى لو فكرنا في منصب مدير الكرة ستسمح له ظروفه بتولي المنصب.. اعتقد ذلك".