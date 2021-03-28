منتخب مصر يواصل استعداداته لجزر القمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

واصل منتخب مصر بقيادة حسام البدري تدريباته على ملعب إستاد القاهرة الدولي، استعدادا لمواجهة منتخب جزر القمر في تصفيات كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

ويستضيف منتخبر مصر نظيره جزر القمر يوم الإثنين المقبل على ملعب إستاد القاهرة، في ختام تصفيات أمم إفريقيا.

وشهد المران حضور أحمد مجاهد، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، ومحمد الشواربي عضو الاتحاد.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني فتح مران غد الأحد أمام وسائل الإعلام لمتابعة المران قبل مواجهة جزر القمر.

ومن المقرر أن يبدأ المران في السادسة مساءً على إستاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، حيث سيتدرب منتخب جزر القمر في إستاد القاهرة.

وسيكون متاحا لوسائل الإعلام حضور 15 دقيقة من مران منتخب مصر، طبقا لتعليمات الإتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

وكان المنتخب تعادل مع مضيفه كينيا بهدف لمثله يوم الخميس الماضي في الجولة الخامسة قبل الأخيرة من التصفيات.

يُذكر أن منتخبي مصر وجزر القمر تأهلا رسميًا إلى أمم إفريقيا، حيث حصد كل منهما 9 نقاط، فيما يأتي منتخب كينيا في المركز الثالث بـ4 نقاط، ويتذيل توجو الترتيب بنقطتين.