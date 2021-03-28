مدحت عبدالهادي يكشف حقيقة امتناع لاعبي الزمالك عن التدريبات

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مدحت عبدالهادي المدرب العام بنادي الزمالك السابق، حقيقة ما تردد عن امتناع لاعبي الزمالك عن التدريبات الجماعية بسبب عدم الحصول على مستحقاتهم المالية.

وقال عبدالهادي خلال تصريحات تليفزيونية عبر قناة النهار، " لاعبو الزمالك لم يمتنعوا عن التدريب أثناء الأزمة المالية التي تعرض لها

النادي ".

واضاف " الإدارة أخلفت وعدها بصرف مستحقات لاعبي الزمالك أكثر من مرة، الأزمة المالية بين لاعبي الزمالك والإدارة أثرت علي مستواهم داخل الملعب ".

واردف " أي لاعب أخطأ داخل نادي الزمالك سواء في

المران أو المباريات تم توقيع عقوبة عليه طبقا للائحة، بل وأكثر مما في اللائحة إذا تمادي في الخطأ".

واكمل " أي تقصير من الجهاز الفني عندما تصل لمرمي المنافس 16 مرة خلال مباراة واحدة! ولاعبو الزمالك تعجبوا بعد مشاهدتهم للفرص الضائعة خلال مباراة مولودية الجزائر ".

وأتم "واقعة تسريب عقود لاعبي الزمالك كانت بداية الأزمة بين اللاعبين ".