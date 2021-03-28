كريم شحاتة: مجالس الزمالك تتوارث الأزمات مالية.. والجماهير سبب "دلع" اللاعبين

ياسر رشاد - القاهرة - أكد كريم حسن شحاتة، مدير الكرة بنادي النجوم، أن الوضع داخل الزمالك غير جيد، مشيراً أن مجالس إدارات القلعة البيضاء تتوارث الازمات المالية.

وقال كريم خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "وضع طبيعي

أن تكون الأمور المالية غير مستقرة لتغيير الإدارة، الزمالك لديه أزمات مالية يتوارثها كل مجلس يدير الفريق".

وأكمل: "متى يقف لاعبي الزمالك بجانب الفريق في هذه الظروف عندما يعاني، يجب أن يكون

لهم دورا كبيرا، النادي قدم لهم ملايين وشهرة واللعب لمنتخب مصر"

وتابع: "جماهير الزمالك سبب دلع اللاعبين بسبب التغني بشكل مبالغ فيه مثلما فعلوا مع إمام عاشور بعدما سجل هدفين قالو أنه أعظم لاعبي العالم، ومستواه انخفض بشكل مفاجئ بعد ذلك".

وأتم: "لن يستمر مع الزمالك، الفوارق المالية بين اللاعبين تسبب كارثة داخل الفريق".