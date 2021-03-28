شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت عبدالهادي يكشف كواليس مثيرة حول انتقال الجزيري ومروان إلى الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف مدحت عبدالهادي، مدرب الزمالك السابق، كواليس هامة حول تعاقد الزمالك مع الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي، مشيرا إلي أنه كان لا يعلم بشكل نهائي مسألة التعاقد مع الثنائي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية من أجل خلافة مصطفى محمد الذي رحل إلى نادي جالطة سراي.

وقال عبدالهادي، خلال تصريحاته المتلفزة مساء السبت :«نمت وصحيت لقيت نادي الزمالك اتعاقد مع سيف الدين الجزيري ومروان حمدي.. باتشيكو حدد ثنائي آخر غير مروان وسيف وهما حسام حسن مهاجم سموحة، وباسم مرسي لاعب الفريق السابق».

وأضاف: «ماحدث فى مسألة التعاقد مع سيف الدين الجزيري كارثة كبرى، فى ظل مشاركة اللاعب مع نادي المقاولون العرب فى بطولة الكونفدرالية، خاصة أن اللاعب لن يضيف للفريق فى مسابقة دوري أبطال أفريقيا بشكل نهائي».