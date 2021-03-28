شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الزمالك السابق: واقعة تسريب العقود كانت بداية الأزمة بين اللاعبين.. وضحكت على كارتيرون لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال مدحت عبدالهادي، مدرب الزمالك السابق خلال جهاز باتشكيو، إنه يحترم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، مضيفا أنه ضحك على تصريحه بشأن الانهيار البدني الذي وجده على لاعبي الزمالك بعد مباراة الترجي.

وأوضح عبدالهادي: لا يوجد أزمة داخل نادي الزمالك بمركز حراسة المرمي، لكن يجب أن يعلم كل حارس ترتيبه بين زملائه، وإذا تراجع مستوى الحارس الأول وقررت الدفع بالثاني فيجب أن يدخل الحارس الثالث على حساب الثاني على دكة البدلاء.

وأشار عبدالهادي، خلال تصريحاته المتلفزة مساء السبت، إلى باتشيكو فنيا في التوقيت الحالي غير 2015 و2016، حيث طور من نفسه بشكل كبير وركز عمله على إمكانيات اللاعبين المتاحة.

وأكد: «أسامة فيصل يحتاج للصبر عليه داخل الزمالك، أو الخروج للإعارة خارج النادي، فهو مهاجم مميز لكنه يحتاج للوقت، وما أضاف بشكل كبير لمصطفي محمد الإعارات، وكنت أتمني أن يستمر محمد أوناجم مع الزمالك».

وتابع: «باتشيكو حتي الآن لا يعلم سبب إقالته من تدريب الزمالك، وسبب رحيل باتشيكو عن نادي الزمالك بعيد عن أوضة اللبس، وباتشيكو كانت شخصيته قوية، وطلب عودة أحداد ورزاق سيسيه من الإعارة قبل عودته».

وأضاف: «واقعة تسريب عقود لاعبي الزمالك كانت بداية الأزمة بين اللاعبين، والهجوم على زيزو خلال الفترة الأخيرة وراء تراجع مستواه».

وتساءل: «أي تقصير من الجهاز الفني عندما تصل لمرمي المنافس 16 مرة خلال مباراة واحدة، ولاعبو الزمالك تعجبوا بعد مشاهدتهم للفرص الضائعة خلال مباراة مولودية الجزائر؟».