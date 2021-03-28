شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة: تأثرت بجوزيه وشوقى غريب.. ومفيش لاعب بالأهلي بيقدم 100% حاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رضا شحاتة، مدرب نادى الجونة، أنه تأثر بشخصية مانويل جوزيه وشوقى غريب في التدريب، وابتعاد اللاعبين عن مستواهم مسئولية المدير الفني.

وقال رضا شحاتة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "الأهلى يمتلك لاعبين على أعلى مستوى في كل الخطوط، ومفيش لاعب في الأهلى حاليا بيقدم 100%، وأي لاعب بيكون بعيد عن مستواه مسئولية المدرب، وليس من حقى انتقاد موسيمانى".

وأضاف مدرب الجونة: "روح الأهلى السبب في تحقيق البطولات لأن اللاعبين بيقاتلوا لآخر نفس في المباراة، ودى سمة يتناقلها اللاعبون من جيل إلى جيل".

وتابع رضا شحاتة: "طلبت الرحيل عن الأهلى بسبب إصرار جوزيه على الدفع بى في مركز الظهير الأيمن، وأنا لا أجيدها وبدأ يحاسبنى عليها، ورحلت إلى إنبي".

وأوضح مدرب الجونة: "استفدت من جوزيه في مجالى التدريبى، حتة اتخاذ القرار وعدم الرجوع فيه، وكذلك شوقى غريب بالقرب من اللاعبين، والحمد لله بنفذها حاليا في مشوارى".

وعن أفضل مهاجم في تاريخ مصر، قال رضا شحاتة: حسام حسن ومن بعده عماد متعب، اللى بشوفه مرعب في تحركاته في منطقة الجزاء، وأتمنى أنه يكون معايا في الجونة".