شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سمير: تلقيت عرضا من مارسيليا.. ورغبتي في الأهلي "متزعلش حد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أحمد سمير، لاعب طلائع الجيش الحالي والزمالك السابق، أنه تلقى عرضا للعب في نادى مارسيليا الفرنسي في فترة من فترات حياته، لكنه فضّل الرحيل من الداخلية والبقاء في الزمالك، موضحا أنه لم يندم على اللعب للنادي الأبيض، رغم الطريقة السيئة التي رحل بها عن الفريق.

وقال أحمد سمير، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، مع إبراهيم فايق، على فضائية أون تايم سبورتس 2: "طموحي وهدفي أن ألعب للنادي الأهلي، ومعنديش مشكلة مع جماهير الزمالك، أنا زي أي لاعب عنده حلم، وإعلان رغبتي في اللعب بقميص الأهلى ميزعلش حد".

وأضاف: "حينما كنت في الزمالك فوجئت بعد عودتي من المنتخب الأولمبي بأن البرتغالي جيسفالدور فيريرا يطلب مني فهم طريقة اللعب التي يلعب بها أولا، وبعد ذلك التدرب مع الفريق".

وتابع: "كنت أسمع أن اسمي مطروحًا للانضمام للأهلي، وشرف لأي لاعب أن يلعب في صفوفه، ولكن في يناير ظروف طلائع الجيش لم تكن جيدة، ومن الطبيعي أنني لن أقفز من المركب".

واستطرد: "طلائع الجيش له فضل كبير عليّ، وحلم من أحلام حياتي أن ألعب في الأهلي، وليس لأنني ظلمت في القلعة البيضاء، ولكن بسبب رغبتي في الدعم الجماهيري".

وعن علاقته المتوترة بجماهير الزمالك أكد سمير: "لعبت في الزمالك 10 سنوات، ومع ذلك توجد حساسية بيني وبين بعض الجماهير اللى بيقولوا إني بألعب ببقوة أمام الأبيض فقط، ولكن أدائي ثابت في كل المباريات، هذا أمر يحزنني لأنهم يهدرون مجهودي في بقية المواجهات".