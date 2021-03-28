الامارات | تكريم نجوم جوائز محمد بن راشد للتميز في سباقات الخيل

شكرا لقرائتكم خبر عن تكريم نجوم جوائز محمد بن راشد للتميز في سباقات الخيل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لجائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل عن أسماء الفائزين بالنسخة الرابعة للجائزة، الذين تم تكريمهم «عن بُعد»، أمس، على هامش أمسية اليوبيل الفضي لكأس دبي العالمي، التي أقيمت على مضمار ميدان بدبي.

وتوجت الفرس اليابانية المعتزلة «ألموند آي» بجائزة أفضل جواد، قبل أن تذهب جائزة أفضل فارس للفرنسي كريستوف لومير، وأفضل مدرب لمصلحة البريطاني شارلي آبلبي مدرب «غودولفين»، وأفضل مالك لـ«سليك رايسينغ ليمتيد»، وليمنح الجمهور صوته في جائزة «اختيار الجمهور» لمصلحة الفارسة البريطانية هولي دويل، وليسدل الستار بجائزة التميز للعطاء الدؤوب التي حصدها جيري بيللي، الذي سبق له الفوز في أربع مناسبات في «كأس دبي العالمي»، جاء أبرزها في النسخة الأولى مع الجواد الأميركي «سيغار».

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، قد أطلق عام 2016، جائزة سموه للتميز في سباقات الخيل، تقديراً من سموه لكل من أسهم في تطوير سباقات وصناعة الخيول حول العالم، بالإضافة إلى خلق أرضية جديدة، تدعم سباقات الخيل عالمياً.

للإطلاع على أسماء الفائزين بالنسخة الرابعة لجائزة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للتميز في سباقات الخيل، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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