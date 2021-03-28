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الامارات | الإمارات تستضيف اجتماع «اليونسكو» للقضاء على المنشطات

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دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تستضيف الإمارات، اليوم، الاجتماع الاستثنائي لصندوق اليونيسكو لدعم القضاء على المنشطات في ، والذي تترأسه الدكتورة ريما الحوسني، رئيسة الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات، كأول امرأة عربية تفوز بالمنصب، وذلك في الانتخابات التي أقيمت في فبراير 2020. وهي المرة الأولى التي سيقام فيها الاجتماع خارج مقر اليونسكو، منذ تأسيسه عام 2008، إذ يجتمع الأعضاء كل ستة أشهر في العام لدراسة المشروعات والوقوف على تنفيذ البرامج، لكن الإمارات ستحصل على فرصة استثنائية لاستضافة الاجتماع بحضور كل الأعضاء. وقالت الدكتورة ريما الحوسني إن الاجتماع سيناقش المبادرات المطروحة، واعتماد مشروعات الدعم.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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