الامارات | 67 حكماً في ورشة حول عمل تقنية «الفار»

شكرا لقرائتكم خبر عن 67 حكماً في ورشة حول عمل تقنية «الفار» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أمس، في فندق كراون بلازا بدبي، محاور ورشة عمل تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار)، التي ينظمها اتحاد الكرة على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 67 حكماً، بواقع 60 من الفريق الأول، وسبعة من أوزبكستان، في إطار تفعيل مذكرة التعاون بين الاتحادين الإماراتي والأوزبكي. وتتضمن الورشة تدريبات عملية على (الفار) صباحاً، من خلال مباريات مصغرة لفرق الهواة، فيما تعقد في الفترة المسائية محاضرات نظرية، يقدمها الأوزبكي فرهاد عبدالله، المحاضر المعتمد لدى الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم، ومسؤولو إدارة الحكام باتحاد الكرة.

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