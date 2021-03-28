الارشيف / اخبار الرياضه

الامارات | 67 حكماً في ورشة حول عمل تقنية «الفار»

0 نشر
دبي ■ الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن 67 حكماً في ورشة حول عمل تقنية «الفار» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت، أمس، في فندق كراون بلازا بدبي، محاور ورشة عمل تقنية حكم الفيديو المساعد (الفار)، التي ينظمها اتحاد الكرة على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 67 حكماً، بواقع 60 من الفريق الأول، وسبعة من أوزبكستان، في إطار تفعيل مذكرة التعاون بين الاتحادين الإماراتي والأوزبكي. وتتضمن الورشة تدريبات عملية على (الفار) صباحاً، من خلال مباريات مصغرة لفرق الهواة، فيما تعقد في الفترة المسائية محاضرات نظرية، يقدمها الأوزبكي فرهاد عبدالله، المحاضر المعتمد لدى الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم، ومسؤولو إدارة الحكام باتحاد الكرة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا