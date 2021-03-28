الامارات | بوصيم: المدرب المواطن بإمكانه النجاح في أصعب التجارب ويحتاج إلى «بيئة مناسبة»

شكرا لقرائتكم خبر عن بوصيم: المدرب المواطن بإمكانه النجاح في أصعب التجارب ويحتاج إلى «بيئة مناسبة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المدرب المواطن المساعد للفريق الأول لاتحاد كلباء، عيسى بوصيم، إن «المدرب المواطن قادر على النجاح في أصعب التجارب، وكل ما يحتاجه هو البيئة المناسبة والداعمة له». وشدد على أنه استفاد كثيراً من عمله مساعداً للأوروغوياني خورخي دا سيلفا، المدير الفني لكلباء في الموسم الحالي لدوري الخليج العربي. وقال إنه حقق مكاسب عديدة على المستوى الفني، خصوصاً حين قاد كلباء من الدكة في الوقت الذي غاب فيه دا سيلفا عن بعض المباريات.

وقال إنه يعيش، حالياً، تجربة مميزة. وتابع لـ«الإمارات اليوم»: مشواري الحالي مع كلباء مختلف تماماً عن التجارب السابقة، حيث أحظى بالفرصة الكاملة أثناء التدريبات، وخوض المباريات. وأضاف بوصيم: دا سيلفا متعاون من حيث النصائح والتوجيهات وتبادل الآراء لأبعد الحدود، لذلك وجدت الفرصة كاملة لأداء الدور المطلوب مني.

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