شكرا لقرائتكم خبر عن محمد النني يكشف تفاصيل أزمته الكاملة داخل المنتخب : عمري ما أتمرد على مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أسدل الستار على أزمة محمد النني لاعب المنتخب الوطني وفريق الأرسنال الإنجليزي، وحسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، عقب الأنباء الأخيرة المترددة بقوة عن تمرد لاعب الجانرز ورفضه خوض تدريبات ما بين شوطي مباراة مصر وكينيا.

وقال إبراهيم فايق عن الحديث المطول الذي دار بينه مع محمد النني، وقال نقلا عن النني: «اللاعب زعلان ومنزعج من اللي اتقال أمس، وقال أنا عمري ما اتمردت على منتخب مصر وعندي تاريخ كبير، محصلش فيه أي شيء من اللي اتذكر نهائيًا».

وأضاف فايق: «النني قال صباح اليوم، اللي هيتلعب فيه المباراة، كابتن البدري اتكلم معايا أنا وعمرو السولية وقال مش هبدأ بيكم المباراة ولم أعترض نهائيا، واحترمت ما قاله البدري واستجبت لحديثه أثناء اللقاء بين الشوطين».

وأضاف: «النني أقسم لي بالله أنه تدرب بين الشوطين وكان معه عبدالله جمعة وبالفعل تحققت من الأمر وهو صادق 100% وكان موجودا في التسخين وقال لي وأنا بسخن بين الشوطين أنيس الشعلاني طلب مني أذهب لغرفة الملابس للحديث مع حسام البدري، وقال أثناء المباراة حسام البدري قال للاعبين قوموا سخنوا أنا مقومتش وأنيس قال لي قم سخن وقمت بالفعل مع اللاعبين».

وأكمل نقلًا عن النني: «أثناء التسخين حسام البدري طلب السولية ولم أعترض، وترجمت ده باستكمال التدريب وجاء حمدي فتحي سقط والشعلاني قال لي سخن وشد شوية لأنك هتنزل ولكن المفاجأة استدعى عمر جابر من أجل المشاركة ولم أعترض وذهبت إلى مقاعد البدلاء دون اعتراض رغم أنني من الداخل حزين جدا».

بعد نهاية المباراة ماذا دار بين النني وحسام البدري

يقول النني: بعد نهاية المباراة طلبت من الشعلاني التدريب حتى لا يفوت يوم بدون لعب ولا تمرين ، وقلت للشعلاني محتاج التدريب من أجل الجاهزية، البدري لاحظ حزني فيما بعد وجلس معي وقلت له إني أكيد زعلان وكنت منتظر المشاركة فرد الكابتن حسام أنه استعان بالسولية لأسباب فنية وعمر جابر من أجل دعم محمد هاني في الجبهة.

تابع: قلتله يا كابتن حتى التغيير الأخير متوقع إني أنزل ومنزلتش، فقال لي حتى نزول عمر كان له أسبابه من أجل غلق الجبهة اليمنى، وتقلبت الأمر عادي جدا ومتواجد بشكل طبيعي في التدريب ولكن ما أحزنني هو إني مبعملش أزمة ولا مشكلة ويتم وضعي في جمل مفيدة.