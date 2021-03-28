شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار الزمالك .. شاهد استعدادات بطل مصر لمباراة مولودية الجزائر (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أخطر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، لاعبيه بتقديم موعد المران الجماعي والمقررة إقامته على ملعب النادي.

وأبلغ الجهاز الإداري للزمالك لاعبي الفريق بالتجمع في الواحدة ظهرا بمقر النادي، على أن يبدأ المران الجماعي في الواحدة والنصف ظهرا، وذلك بعدما خاض الفريق مرانه اليوم في الثانية ظهرا.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر 3 أبريل المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.