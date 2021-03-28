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أخبار الزمالك .. شاهد استعدادات بطل مصر لمباراة مولودية الجزائر (فيديو)

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أخطر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون، لاعبيه بتقديم موعد المران الجماعي والمقررة إقامته على ملعب النادي.

وأبلغ الجهاز الإداري للزمالك لاعبي الفريق بالتجمع في الواحدة ظهرا بمقر النادي، على أن يبدأ المران الجماعي في الواحدة والنصف ظهرا، وذلك بعدما خاض الفريق مرانه اليوم في الثانية ظهرا.

ويستعد الزمالك لمواجهة مولودية الجزائر 3 أبريل المقبل، ضمن مباريات الجولة الخامسة بدور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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