شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والمريخ في أفريقيا.. مدرب الفريق السوداني يتحدى موسيماني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الإنجليزي لي كلارك المدير الفني للمريخ السوداني، أنه سيخوض مواجهة الأهلي المصري في الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بحثا عن الفوز فقط.

وأضاف كلارك، في تصريحاته المتفلزة مساء السبت، أن صعوبة وأهمية المواجهة جعلته يدخل في معسكر مبكر لتجهيز اللاعبين على أمل حصد النقاط الـ6 المتبقية في دور المجموعات، رغم صعوبة ذلك أمام فريق كبير بحجم الأهلي الذي يمتلك تاريخا كبيرا في القارة السمراء، ونبحث عن إحداث مشاكل في الدفاعات الحمراء، والمريخ كان له أسلوب مختلف في آخر مباراتين أمام سيمبا التنزاني.

ويحتل المريخ المركز الأخير في المجموعة الأولى بدوري الأبطال برصيد نقطة وحيدة من التعادل مع سيمبا بينما يحتل الأهلي المركز الثاني في المجموعة برصيد 7 نقاط. ويلتقي الأهلي مع مضيفه المريخ يوم 3 أبريل المقبل.