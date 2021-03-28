شكرا لقرائتكم خبر عن شوقي غريب يستبعد هؤلاء اللاعبين من قائمة المنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، استبعاد اللاعبين الذين لم يشاركوا مع أنديتهم في الفترات المقبلة من قائمة المنتخب الأولمبي المشاركة في أولمبياد طوكيو خلال الصيف المقبل.

وأضاف غريب، خلال تصريحات متلفزة مساء السبت، أن المنتخب الأولمبي يستعد بقوة خلال الفترة المقبلة لتقديم إنجاز جديد للكرة المصرية خلال بطولة الأولمبياد المقبلة، خاصة أن المنتخب الأولمبي الحالي يمتلك عددا من اللاعبين المميزة أصحاب القدرات الفنية العالية داخل المستطيل الأخضر.

وأكد أن منتخب مصر الأول استطاع التأهل من بوابة كينيا، وذلك بقدرة لاعبيه ومدربهم القدير حسام البدري، الذي استطاع أن يضع مصر في النهائيات لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021.