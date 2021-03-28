شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يغرى أودينيزى لضم «دى بول» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل نادى ليفربول مطاردته لأحد اللاعبين المتألقين فى الدورى الإيطالى خلال الموسم الحالى. وكانت العديد من التقارير ربطت ليفربول بالتعاقد مع الأرجنتينى رودريجو دى بول، لاعب وسط أودينيزى، خلال الميركاتو الشتوى الماضى.

ووفقًا لموقع «ليفربول إيكو»، فإن ليفربول مستمر فى مطاردة دى بول، رغم فشل التعاقد معه فى يناير الماضى. وأشار إلى أن ليفربول مستعد لحسم الصفقة بمقابل يصل إلى 50 مليون يورو خلال الصيف المقبل. وذكر الموقع أن ليفربول ينوى التعاقد مع دى بول، كى يكون بديلًا لجورجينيو فينالدوم الذى ينتهى عقده هذا الموسم، ويرفض التجديد حتى الآن. ويتمتع رودريجو دى بول باهتمام متزايد من ريـال مدريد ويوفنتوس وإنتر ميلان. فى سياق آخر، يسعى الألمانى يورجن كلوب لترميم خط دفاعه بالتعاقد مع صفقة إفريقية خلال الميركاتو الصيفى المقبل. ووفقًا لموقع «ليفربول إيكو»، فإن الريدز معجب بالإيفوارى ويلفريد سينجو، الظهير الأيمن لتورينو، ويسعى للتعاقد معه فى الصيف المقبل.