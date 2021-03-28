شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رمزي يحسم موقفه من إدارة الكرة بالزمالك خلال ساعات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبلغ أحمد رمزى، نجم الزمالك الأسبق، مسؤولى اللجنة المكلفة بإدارة شؤون النادى برئاسة المستشار عماد عبد العزيز، أنه سيحسم موقفه النهائى من توليه مهمة مدير الكرة للفريق الكروى الأول سواء بالموافقة أو الرفض خلال الساعات القليلة المقبلة.

وعرض مسؤولو الزمالك على أحمد رمزى تولى منصب مدير الكرة بالفريق وفقًا لسياسة إعادة هيكلة الجهاز الفنى خلال الفترة الحالية.

ورغم رفض باتريس كارتيرون المدير الفنى للفريق فكرة تعيين مدير للكرة، فإن مسؤولى اللجنة نجحوا فى إقناعه بالموافقة على تولى أحمد رمزى المهمة نظرًا لخبراته الكبيرة فى إدارة الكرة.

وأبدى كارتيرون موافقته على تعيين أحمد رمزى فقط، مشددًا على أنه فى حال رفض رمزى قبول المهمة يتم غلق ملف مدير الكرة نهائياً وعدم إسناد المهمة لأى شخص آخر.

يأتى هذا فى الوقت الذى قررت فيه اللجنة غلق ملف تجديد اللاعبين الذين تنتهى عقودهم وعدم مناقشة الأمر خلال الفترة الحالية وتأجيله إلى ما بعد الانتهاء من مباريات دور المجموعات بالبطولة الإفريقية.

من ناحية أخرى، انتظم أحمد عبد المقصود، المدرب المساعد الجديد المنضم للجهاز المعاون للفرنسى كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، فى تدريبات الفريق، بعد التعاقد معه رسمياً وفقًا لطلب باتريس كارتيرون.

وحرص المدرب الفرنسى على عقد جلسة مع «عبد المقصود» قبل مران أمس السبت استعداداً لمواجهة المولودية لتحديد خطة العمل خلال الفترة المقبلة.

ويواصل الفريق تدريباته استعدادًا لمواجهة مولودية الجزائر، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات بدورى الأبطال الإفريقى، والتى يسعى الزمالك لتحقيق الفوز بها والتمسك بأمل الصعود للدور ربع النهائى للبطولة.