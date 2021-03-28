شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يعود للتدريبات اليوم.. ومحمد عبدالمنعم تحت منظار موسيمانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يضع الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بقيادة الجنوب إفريقى بيتسو موسيمانى، محمد عبدالمنعم، مدافع الفريق الشاب والمعار لنادى سموحة، تحت المنظار، لحسم أمر عودته لصفوف الفريق الأحمر، فى نهاية الموسم الجارى من عدمها.

وعلمت «المصرى اليوم» أن بيتسو موسيمانى لم يحسم قراره بشأن عودة محمد عبدالمنعم، إلى صفوف الفريق الأحمر فى الموسم المقبل، بعد نهاية إعارته مع نادى سموحة، ووضع المدير الفنى اللاعب تحت الرقابة فى الفترة المقبلة، لاتخاذ القرار النهائى بشأن عودة اللاعب للقلعة الحمراء من عدمها.

ويقدم اللاعب صاحب الـ22 عامًا مستوى مميزًا للغاية مع نادى سموحة هذا الموسم، حيث يعد إحدى الركائز الأساسية التى يعتمد عليها أحمد سامى، المدير الفنى، فى تشكيل الفريق، وهو ما جعل شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأولمبى، يضمه للمعسكر المقام حاليًّا استعدادًا لأولمبياد طوكيو.

فى سياق آخر، يعود فريق الأهلى للتدريبات الجماعية اليوم الأحد، بعد الراحة التى حصل عليها الفريق أمس، وذلك فى إطار استعدادات الفريق لمواجهة المريخ السودانى المقرر إقامتها فى السودان يوم 3 إبريل المقبل، فى الجولة الخامسة للمجموعة الأولى بدور ‏المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا.‏

كان مجلس إدارة الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، قرر تكليف خالد الدرندلى، ‏أمين الصندوق، برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم فى رحلة السودان المقرر لها يوم 31 ‏مارس الجارى لمواجهة المريخ.