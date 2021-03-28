شكرا لقرائتكم خبر عن الحقيقة الكاملة لأزمة «الننى» و«البدرى» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يختتم المنتخب الوطنى الأول تحت قيادة حسام البدرى، اليوم الأحد، تدريباته استعدادًا لمواجهة جزر القمر، المقرر لها غدًا الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، فى إطار مباريات الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس الأمم الإفريقية الكاميرون 2022.

ويعقد حسام البدرى محاضرة للاعبين قبل انطلاق المران، يشرح خلالها طريقة اللعب التى سيخوض بها مواجهة الغد، والحديث عن نقاط القوة والضعف فى الفريق المنافس.

ويحتل منتخب مصر صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط بفارق الأهداف عن جزر القمر صاحب المركز الثانى، ويأتى منتخب كينيا فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط وتوجو فى المركز الأخير بنقطتين.

فى السياق ذاته، قرر الجهاز الفنى استبعاد الثنائى أيمن أشرف وحمدى فتحى من المعسكر، بسبب الإصابة، حيث يعانى الأول من خشونة فى الركبة، الأمر الذى منعه من المشاركة فى مواجهة كينيا، فيما يعانى الأخير من الإصابة بكسر فى إحدى عظمتى الذراع «الكعبرة»، يغيب على إثرها عن الملاعب لمدة شهرين، ورفض حسام البدرى ضم بديل للثنائى، بالإضافة إلى أحمد حجازى الذى عاد إلى السعودية للانتظام فى تدريبات فريقه اتحاد جدة، وذلك لوجود 25 لاعبًا بالقائمة.

وينوى البدرى منح الفرصة لبعض اللاعبين البدلاء، للمشاركة بشكل أساسى فى مواجهة الغد، وذلك بعدما ضمن المنتخب التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية، عقب التعادل مع كينيا، بهدف لكل فريق، فى المباراة التى أقيمت بينهما الخميس الماضى، فى العاصمة الكينية نيروبى، ضمن مباريات الجولة الخامسة من التصفيات.

ويعد الثلاثى محمد الننى، على جبر، حسام حسن، من أبرز اللاعبين المرشحين للظهور فى التشكيل الأساسى للفراعنة أمام جزر القمر.

فى سياق آخر، قرر اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد التبرع لضحايا حادث قطارى الصعيد بمبلغ مليون ونصف المليون جنيه، ويتضمن تبرعات الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى ولاعبيه بناءً على رغبتهم وروحهم العالية، بالإضافة إلى مساهمة الاتحاد فى التبرع من ميزانيته.

من ناحية أخرى، كشف مصدر بمنتخب مصر عن عدم حقيقة الادعاء الذى تحدث عن رفض محمد الننى، لاعب وسط الفراعنة، المشاركة فى عمليات الإحماء خلال مباراة كينيا ومصر فى الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون، بحجة اعتراضه على عدم المشاركة فى التشكيل الأساسى للمباراة.

وأوضح المصدر أن هذا الادعاء كاذب جملة وتفصيلا، وأنه وفقا للائحة الاتحاد الإفريقى لكرة القدم «كاف»، فى مباريات التصفيات، يجلس على مقاعد البدلاء 12 لاعبا بديلا فى القائمة التى تضم 23 لاعبا، ووفقا للوائح، غير مسموح بإجراء عمليات الإحماء لأكثر من 6 بدلاء فقط، ويجلس الباقون على دكة البدلاء، ويتم التبديل والتغيير فيهم طبقا لرؤية الجهاز الفنى، بشرط ألا يتجاوز عدد العناصر التى تجرى الإحماء 6 فقط.

وشدد المصدر على أن محمد الننى كان من بين العناصر الستة التى طلب منها الجهاز الفنى إجراء عمليات الإحماء ما بين شوطى المباراة، ولم يجلس لدقيقة واحدة على دكة البدلاء، حيث ظل يجرى الإحماء مع بقية زملائه بصورة طبيعية، مشيرا إلى أن الننى لاعب ملتزم تماما بكل قرارات الجهاز الفنى.

من جانبه، نفى علاء نظمى، وكيل أعمال محمد الننى، لاعب خط وسط نادى أرسنال الإنجليزى، الأنباء التى ترددت فى الساعات الماضية عن تمرد اللاعب ورفضه إجراء عمليات الإحماء بين شوطى مباراة كينيا، بسبب عدم مشاركته بشكل أساسى، حيث أكد على صفحته الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» أنه إذا لم يتم تأكيد المعلومة من المصدر أو نفيها مع تقديم اعتذار، سوف يتخذ إجراء قانونيًا ضد من نشر تلك الأخبار.