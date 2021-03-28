شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يستقر على رحيل ظهير الاتحاد السكندرى.. وتجهيز محمود رزق لمواجهة «المقاولون» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر حسام حسن، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، على رحيل هشام صلاح، ظهير أيمن الفريق فى نهاية الموسم الجارى، لعدم قناعته بمستوى اللاعب الفنى وفشله فى إثبات جدارته مع الفريق منذ بداية الموسم الجارى.

ويعتمد «حسن» على «عمار حمدى» فى مركز الظهير الأيمن لعدم قناعته بمستوى هشام صلاح، وتذبذب مستوى كريم يحيى، فضلاً عن إصابة محمود شعبان بكسر فى الساق، ليغيب على أثره عن الفريق حتى نهاية الموسم الجارى.

فى السياق ذاته، قرر الجهاز الفنى لزعيم الثغر رفع الحِمل التدريبى للاعبين قبل استئناف مباريات مسابقة الدورى الممتاز، وذلك بخوضهم تدريبات على شاطئ البحر لرفع اللياقة البدنية لهم، حيث أدوا مجموعة متنوعة من التدريبات، سواء المتعلقة منها بالسرعة أو القوة أو التحمل.

كما يسعى «حسن» لتجهيز محمود رزق، مدافع الفريق، لمباراة المقاولون العرب، وذلك بعدما تم رفع الإيقاف عن اللاعب وعاد إلى المشاركة فى التدريبات الجماعية.

ويستعد الاتحاد السكندرى لخوض مباراة المقاولون العرب، المقرر لها 5 إبريل المقبل، على استاد الإسكندرية، ضمن مباريات الأسبوع السابع عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

ويحتل الفريق السكندرى المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى برصيد 25 نقطة، جمعها من الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 4 لقاءات وتعرض للهزيمة فى 5 مباريات، وأحرز لاعبوه 18 هدفًا، وتلقت شباكه مثلها.