شكرا لقرائتكم خبر عن رضا شحاتة: سأقدم كرة أفضل لو بدرب الأهلي وعمر السعيد أفضل من مهاجمى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد رضا شحاتة، مدرب نادى الجونة، أن الكونغولى والتر بواليا مهاجم إمكانياته كبيرة جدا، وسيفيد الأهلى كثيرا، ولكن يعانى من الضغوط في الفترة الحالية؛ بسبب طريقة دخوله.

وقال رضا شحاتة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "والتر بواليا لاعب كبير جدا وعنده إمكانيات كبيرة جدا، وهو اللاعب الذى يبحث عنه الأهلي، ولكنه يعانى من الضغوط وطريقة دخوله هى التى أثرت عليه، وكان يحتاج للعب بطريقة تدريجية مع الأهلى، وما يحتاجه فقط هدف ولا اتنين وهيفرق كتير مع الأهلى".

وأضاف مدرب الجونة: "لو هختار حد من الأهلى إعارة هختار أكرم توفيق وأحمد رمضان بيكهام، لأنهم لعيبة كورة جدا وأنا بحب لاعيبة الكورة، ولو أكرم توفيق معايا كان هيكون في حتة تانية ومفتاحه معايا".

وتابع: "تعلمت من الأهلى الكثير، أهمها مفيش لاعب يكون في الجونة ومش حابب يكون في النادى؛ لأن النادى أكبر من أي حد، وكمان سقف للرواتب، ودى مميزات كبيرة بعملها مع الجونة، ولو كنت مدرب الأهلي في هذه الفترة بهؤلاء اللاعبين كنت هقدم كرة أفضل بكتير من التى يقدمها موسيمانى، ومحمد فضل هو أول من رشحنى للعمل مدير فنى".

واستطرد: "توليت تدريب الجونة في ظروف صعبة، وأثق في مجموعة اللاعبين المتواجدين ولم أتوقع نتائج الجونة في الموسم الحالي، ولم أسع لأن أكون مديرا فنيا ومجلس الجونة يدعمنى في تجربتى".

وأردف: "مستوى الجونة تراجع بسبب الإصابات التي ضربت الفريق، بالإضافة إلى أن والتر بواليا وأحمد حمدى رحلا عن الجونة في توقيت صعب، والجونة وضع سقفا لعقود اللاعبين".

واختتم: "عمر السعيد مهاجم متميز، ويمتلك مميزات أفضل من الجزيرى ومروان حمدى، ولو هختار ما بينهم هختار عمر؛ لأنه يجيد اللعب برأسه بشكل مميز واللعب بكلا القدمين".