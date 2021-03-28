شكرا لقرائتكم خبر عن علاء عبد العال: استفدت من فترة التوقف الحالية بعمل إعداد جديد لفريق أسوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمًّن علاء عبد العال، المدير الفني لفريق أسوان، استفادة فريقه من فترة التوقف الجارية، موضحا أن الفريق كان يحتاج مثل هذه الراحة بعد عدد من المباريات المتلاحقة في جدول الدوري المزدحم.

وقال عبد العال، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج جمهور التالتة، مع إبراهيم فايق، على فضائية أون تايم سبورتس2: "سعيد بموافقة مجلس إدارة أسوان على إقامة معسكر مغلق بالإسماعيلية، خضنا خلاله 3 مباريات ودية كان آخرها الفوز على الإسماعيلي عصر السبت، وحققنا منه الأهداف المطلوبة".

وأضاف المدير الفني لفريق أسوان: "سنمنح اللاعبين راحة لمدة يومين بعدها نعود لتدريباتنا الجماعية استعدادا لاستئناف الدوري، ولن نخوض مباريات ودية أخرى في فترة التوقف حتى نتفادى الاجهاد".

وختم علاء عبد العال: "تعاملت مع فترة توقف الدوري وكأنها فترة إعداد جديدة لـ أسوان".

وانتهت ودية نادي الإسماعيلي أمام فريق أسوان، التي جمعتهما أمس السبت، بهزيمة الدراويش بهدف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد الإسماعيلية، ضمن التحضيرات النهائية لعودة واستئناف مسابقة الدوري العام مطلع الأسبوع المقبل.