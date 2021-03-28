شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المنتخب السابق: كان يجب مشاركة النني أمام كينيا.. وأداء الفريق متواضع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الإسباني تيتو جارسيا، المدرب العام بالجهاز الفني لمنتخب مصر سابقا بقيادة أجيري، إنه تابع مباراة منتخب مصر الأخيرة أمام كينيا في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي 1 / 1، مؤكدا أن المباراة كانت صعبة، ولكن منتخب مصر كان أداؤه متواضعا في لقاء كينيا وما شاهده ليس منتخب مصر.

وأشار المدرب العام السابق للمنتخب المصري، في تصريحات تليفزيونية: "كنت أتمنى وجود النني في التشكيل الأساسي بلقاء كينيا، ولكن هي وجهة نظر فنية للمدرب".

وتقام مباراة منتخب مصر وجزر القمر في السادسة مساء الإثنين المقبل باستاد القاهرة الدولي فى ختام التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، والتى حسمها الفريقان بالتأهل للبطولة رسميا.

وخضع لاعبو منتخب مصر والجهاز الفنى للفراعنة بقيادة حسام البدرى لمسحة للكشف عن فيروس كورونا اليوم بمقر إقامة الفراعنة، وفقا لتعليمات الكاف قبل مباراة جزر القمر المحدد لها الإثنين المقبل

وأكد تيتو جارسيا أن منتخب مصر كبير، ويسعى دائما لحصد اللقب ويلعب على البطولة، وهناك منتخبات تنافس على اللقب الأفريقي، مثل الكاميرون والمغرب والجزائر والسنغال، ولكن مصر منتخب كبير ومرشح للفوز بالبطولة.

وقرر الجهاز الفني للمنتخب الوطني فتح مران اليوم الأحد أمام وسائل الإعلام لمتابعة المران قبل مواجهة مصر أمام جزر القمر.

ومن المقرر أن يبدأ المران في السادسة مساء على استاد بتروسبورت بالتجمع الخامس، وسيكون متاحا لوسائل الإعلام حضور 15 دقيقة طبقا لتعليمات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.