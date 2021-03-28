شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يخوض مرانه الأخير فى معسكر الإسماعيلية قبل العودة للقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم اليوم الأحد، فريق أسوان بقيادة علاء عبد العال مدرب الفريق، مرانه في معسكر الاسماعيلية، قبل العودة غداً الأثنين إلى القاهرة، عقب خوض 3 مباريات ودية أمام منتخب الاسماعيلية ووادي دجلة والاسماعيلي، وذلك استعداداً لاستكمال مباريات الدوري العام عقب انتهاء التوقف الدولي.

وفضل الجهاز الفنى لأسوان الخروج فى معسكر خارجي، لتجهيز اللاعبين على نحو أفضل خاصة بعد ضغط المباريات خلال الفترة الماضية.

وجدد مجلس إدارة نادى أسوان، برئاسة اللواء أحمد سليمان، الثقة فى الجهاز الفنى للفريق بقيادة علاء عبد العال، رغم الهزيمة الثقيلة التى تلقاها أبناء الجنوب، وأكد مصطفى أمين عضو مجلس إدارة نادى أسوان والمشرف على فريق الكرة، أن تغيير الجهاز الفني فى الوقت الحالى بعد الهزيمة الأخيرة أمر مستبعد تماماً، مشيراً إلى أن العقوبة التى تم توقيعها على اللاعبين بخصم 10 آلاف جنيه من كل لاعب، أمر طبيعى بعد المستوى الذى ظهر عليه الفريق.

وعقد مجدى سبالك، نائب رئيس مجلس إدارة نادى أسوان، اجتماعاً مع لاعبى الفريق الأول لينقل لهم رسالة مجلس الإدارة ولجنة الكرة، وأكد سبالك أن المجلس قدم كل الدعم للفريق ومنح كافة حقوق اللاعبين خلال المرحلة السابقة وينتظر من الجميع تحمل المسئولية وتقدير اسم وجماهير نادى أسوان.

وأضاف نائب رئيس أسوان: "الصورة والحالة التى ظهر عليها الفريق فى المباراة الأخيرة مرفوضة إداريا وجماهيريا وعليكم تغيير الصورة تماما مع استئناف الدورى وقدراتكم وإمكاناتكم وعمل الجهاز الفنى يسمح بذلك".