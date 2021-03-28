شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يرفض استكمال موسم الكورونا لدورى اليد بالقوائم الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسن يسرى، رئيس جهاز كرة اليد بنادى الزمالك، عن رفض استكمال الفريق الأبيض دورى موسم الكورونا بالقوائم الجديدة، فى ظل رفع مجلس اتحاد اليد توصية لمركز التسوية والتحكيم لاستكمال الموسم بالقوائم الجديدة.

وقال يسرى، فى تصريحات صحفية، إن النادى الأهلى وافق على اللعب مسبقا بالقوائم القديمة، مع طلب إعطاء فرصة لتدريب المرتبط مع الكبار لانسجام اللاعبين قبل استكمال المسابقة.

وقرر مجلس إدارة اتحاد كرة اليد تأجيل استكمال جولتى موسم كورونا بدورى المحترفين، الذى كان قد تم تحديد موعده يومى 1 و2 أبريل المقبلين إلى أجل غير مسمى.

كما قرر المجلس استفتاء مركز التسوية والتحكيم على الموافقة على واحدة من توصيتين إلغاء الموسم، واحتساب البطل حامل لقب كأس مصر ودورى موسم 2018/2018 أو استكمال الموسم بالقوائم الجديدة.

وحددت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد يوم 1 أبريل موعدا لمواجهات دور الـ16 بكأس مصر بمواجهات بين كل من: أصحاب الجياد مع الأهلي، والبنك الأهلى مع الطيران، وبنها مع الزهور، والشمس مع طلائع الجيش، وسموحة مع سبورتنج، وهليوبوليس مع الأوليمبى، وأسيوط الرياضى مع المعادى، والزمالك مع مركز شباب العمال بقنا.