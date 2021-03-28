شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك: اختيار مدير كرة من اختصاصات كارتيرون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد المستشار هشام إبراهيم، نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك، على إمكانية تعيين مدير كرة للفريق الأبيض في جهاز الفرنسي باتريس كارتيرون، خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أن هذا الملف من اختصاصات المدير الفني.

وقال إبراهيم، في تصريحات تليفزيونية لـ برنامج "زملكاوى" على قناة الزمالك ويقدمه الإعلامى محمد أبو العلا: "اختيار مدير كرة من اختصاصات كارتيرون وإذا طلب ذلك سنلبي رغبته على الفور".

وواصل نائب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة الزمالك: "الزمالك سيتوجه للجزائر بطائرة خاصة، وننسق بشكل كامل مع السفارة المصرية".

يسعى الفرنسي كارتيرون للاستقرار على تشكيل الفريق قبل مواجهة مولودية الجزائر، في الجولة الخامسة من دور المجموعات من دورى أبطال أفريقيا.

ويحتل الزمالك المركز الثالث فى المجموعة برصيد نقطتين، خلف مولودية الجزائر صاحب الـ8 نقاط فى الوصافة، بينما الترجى التونسى فى صدارة المجموعة برصيد 10 نقاط، ويأتي تونجيث السنغالى فى المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.