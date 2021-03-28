شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المريخ: درسنا الأهلى جيدا قبل مواجهته وسنعمل على نزع الخوف من لاعبينا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد لي كلارك، المدير الفني للمريخ السودانى، أن فريقه يواصل الاستعداد لمواجهة الأهلي وتحقيق الفوز عليه وانتزاع الـ6 نقاط المتبقية في المجموعة والتمسك بالأمل الأخير للتأهل.

وقال مدرب المريخ السودانى، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "المريخ يتدرب منذ 7 أيام، استعدادا لمواجهة الأهلي، واللاعبون مستعدون على أكمل وجه، ونتطلع للفوز على الأهلى في المباراة المقبلة وفيتا كلوب في المباراة الأخيرة وتحقيق الـ6 نقاط".

وأضاف لى كلارك: "أعرف أن المباراة صعبة لما يمتلكه الأهلى من قوة هجومية كبيرة وسنضع الخطة لإيقافهم، وسنحاول أن نظهر للجميع أننا فريق كبير، ونحقق الفوز على الأهلى الذى يلعب دائما للفوز، وسأحاول نزع أي خوف أو قلق من اللاعبين تجاه الأهلى".

وتابع مدرب المريخ: "علينا أن نستغل دفاعات الأهلى ونوقف هجومه ونسعى لتحقيق الفوز، ولا أستطيع أن أحدد لاعبا بعينه في الأهلى، ولكنى درست كل اللاعبين بشكل كامل وسنواصل العمل على تحقيق الفوز".

ومن المقرر أن يواجه الأهلي المريخ يوم 3 أبريل المقبل في الجولة الخامسة من دور المجموعات الأفريقي على ملعب الجوهرة الزرقاء بالعاصمة السودانية الخرطوم، ويعود بعدها للقاهرة لمواصلة استعداداته لمواجهة سيمبا فى ختام دور المجموعات.