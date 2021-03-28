شكرا لقرائتكم خبر عن الدرندلي: حققنا 85% من برنامجنا.. والمجلس القادم محظوظ بوضع الأهلي المالي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خالد الدرندلى، أمين صندوق النادى الأهلى، أن مجلس إدارة النادى، حقق 85% من برنامجه الانتخابى، الذى تم الإعلان عنه، والمجلس القادم محظوظ بوضع النادى المالى.

وقال خالد الدرندلى، في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "حققنا 85% من البرنامج الانتخابي وقاربنا على الانتهاء من جميع الإنشاءات التي كانت تحلم بها الجمعية العمومية للنادى الأهلى".

وأضاف أمين صندوق الأهلى: "هدفنا تطوير النادى إنشائيا وبنفس التوقيت تحقيق البطولات مع الفريق، ونسعى لاستكمال فرع التجمع وإنهاء الإنشاءات، والمجلس القادم للنادى محظوظ بوضع النادى المالى ويوجد فائض في الميزانية وسيستلم النادى بدون ضغوط بعد الانتهاء من الإنشاءات في جميع الفروع، فالحمل لن يكون كبيرا".

وتابع خالد الدرندلى: "وضع النادى المادى مستقر، والاحتياطى المالى سيكون أكبر الفترة المقبلة، ولاعبو الأهلى يمتلكون ثقافة الفوز، ونفكر دائما في البطولات، ونسعى للتتويج بالبطولة العاشرة في أفريقيا".