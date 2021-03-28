شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يدعو لـ مؤمن زكريا فى ليلة النصف من شعبان: ربنا يحفظك ويرجعك بالسلامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لبى محمود عبد المنعم كهربا، نجم الأهلى، طلب زميله مؤمن زكريا بالدعاء له فى ليلة النصف من شعبان، خصوصا بعدما نشر مؤمن دعاء عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، مطالبا جمهوره ومحبيه بالدعاء له، ورد كهربا قائلا: "ربنا يحفظك ويرجعك بسلامة يا أخويا".

وأصيب مؤمن زكريا بمرض نادر صنفه الأطباء بأنه ضمور فى العضلات، وكان الفتى الموهوب فى أوج تألقه لتؤثر الإصابة على حركته وعلى طريقة نطقه للكلام، وبالطبع على فرص عودته للمستطيل الأخضر، ولكن كل هذا لم يمنع زوجته "ريهام" من أن تواصل الصمود وتساند زوجها فى أحلك لحظات حياته وتبقى هى عكازه الذى يستند عليه.

ومن ناحية أخرى رحّب بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، بفكرة انتظام محمود كهربا فى التدريبات الجماعية، بعد انتهاء العقوبة الموقَّعة عليه من قِبَل الجهاز الفني، والمقدرة بـ200 ألف جنيه وإيقاف شهر، يخوض خلالها تدريبات منفردة بعيدا عن المران الجماعي، والتى تنتهى أول أبريل المقبل.

وحدد موسيماني عدة شروط للموافقة على انتظام كهربا فى التدريبات الجماعية، أولها أن يلتزم اللاعب بقرارات الجهاز الفنى بعد نزوله التدريبات، وألا يطلب المشاركة فى المباريات أو يعترض حال عدم المشاركة فى المباريات أو الاستبعاد من قائمة فريقه.

ومن ضمن الشروط التى حددها موسيماني هى عدم افتعال مشاكل جديدة؛ لأن تصدير اللاعب أى مشكلة جديدة ستكون نتيجتها طلب رحيله عن الأهلي، خلال فترة وجوده فى قيادة المارد الأحمر، وعدم نزوله التدريبات الجماعية مجددا.