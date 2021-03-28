شوقى غريب: انتظر القرعة لتحديد اللاعبين الكبار وهدفى تحقيق إنجاز لمصر

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القاهرة - سامية سيد - أكد شوقى غريب المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبى، أن محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى، الوحيد من اللاعبين الكبار الذى تم الاستقرار عليه للمشاركة في الأولمبياد.

وقال شوقى غريب في مداخلة مع الإعلامى سيف زاهر في برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس: "طالبت كريم العراقى بإنهاء أي خلافات والتركيز في الأولمبياد مش يبقى معانا من سنتين وحافظ ما نريده منه في المباريات ويبعد نفسه عن الملعب لمدة 7 أشهر فهيكون فرصة انضمامه لأولمبياد صعبة جدا في ظل عدم المشاركة، فرد عليا وقالى هناك خلافات بسيطة بينه وبين المصرى وسيتم حلها وهو ما تم بالفعل، لأن عدم مشاركة كريم العراقى مع المصرى تضعف من فرص مشاركته في الأولمبياد".

وأضاف شوقى غريب: "من حقى اختيار 3 لاعبين كبار بالأولمبياد وهدفى تحقيق إنجاز جديد لمصر، ومحمد صلاح ثالث أفضل لاعب في العالم وده خلاص تم الاتفاق عليه واللاعبين الباقيين سيتم اختيارهم وفقا للنواقص في المنتخب ولاعبى الأولمبى أولى بالمشاركة".

وأوضح مدرب المنتخب الأولمبى: "محمد صلاح الوحيد من اللاعبين الكبار الذى تم الاستقرار عليه للمشاركة في الأولمبياد، وانتظر القرعة لتحديد اللاعبين الكبار وانتظار اختيارات باقى المنتخبات".

وتابع شوقى غريب: "فوجئت بمستوى أكثر من لاعب منهم عبده يحيى لاعب المحلة، وأحمد عبد القادر لاعب سموحة، وإبراهيم عادل لاعب بيراميدز، الكثير من اللاعبين علشان محدش يزعل، ولعبنا 7 منتخبات من الفرق الكبرى".

وأضاف شوقى غريب: "هناك ثقة في جميع لاعبى منتخب مصر الأولمبى، ولن يضم أي لاعب لا يشارك مع أنديته سواء صغير أو كبير، وهناك لاعبون انضموا معى لأول مرة ودخلوا دماغى وينافسون لاعبين كانوا أساسيين في المنتخب".

وتابع شوقى غريب: "مشكلتى تتلخص في تتزامن معسكر المنتخب الأول مع توقيت المنتخب الأولمبى، ولولا إصابة رمضان صبحى لكان أول المنضمين لمعسكر الأولمبى لأنه كابتن المنتخب".